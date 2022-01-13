Колокольцев наградил журналистов, освещающих деятельность органов внутренних дел

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении журналистов федеральных и региональных средств массовой информации, освещающих деятельность органов внутренних дел. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, среди награжденных и руководитель редакции чрезвычайных происшествий и оперативной информации ТАСС Татьяна Хан.

"В связи с празднованием Дня российской печати министр внутренних дел РФ подписал приказ о награждении журналистов федеральных и региональных средств массовой информации. Благодаря их таланту, преданности избранной профессии, гражданской смелости публикуются интересные и актуальные материалы, которые формируют в обществе уважительное отношение к закону, рассказывают о сложной и напряженной работе сотрудников полиции", - сказала она.

Руководитель редакции ЧП и оперативной информации агентства ТАСС отмечена нагрудным знаком МВД России "За содействие МВД". Аналогичным знаком награждены главный редактор газеты "Наша версия" и генеральный директор издания Константин Зятьков, а также главный редактор журнала "Компания" и его генеральный директор Денис Прокопенко.

За значительный вклад в объективное и компетентное освещение деятельности органов внутренних дел России журналисты были удостоены специального приза "Полицейское признание", медалей МВД России "За боевое содружество" и "За вклад в укрепление правопорядка", нагрудных знаков МВД "За вклад в освещение деятельности МВД" и почетных грамот. "Поздравляем представителей СМИ с заслуженными наградами и желаем творческих успехов, новых интересных проектов и актуальных тем", - сказала Волк.

Всего награды МВД получили 22 журналиста.