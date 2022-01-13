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Губернатор Волгоградской области прошел вторую ревакцинацию против коронавируса

Первый раз Андрей Бочаров ревакцинировался в июне

ВОЛГОГРАД, 13 января. /ТАСС/. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прошел ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом в четверг сообщает пресс-служба администрации региона.

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"Глава региона стал одним из первых пациентов центра, пройдя здесь [в больнице скорой помощи № 7] вторую ревакцинацию от COVID-19", - говорится в сообщении.

В Волгоградской области вакцинированы более 1,4 млн жителей (87,5% от плана). За два последних месяца в регионе уровень ежедневной заболеваемости снизился более чем в 2,5 раза, в 4,5 раза снизились объемы госпитализации и число летальных случаев.

По данным управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, в общей сложности за время пандемии выявлено более 131 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 5,7 тыс. человек.

Теги
РоссияБочаров, Андрей ИвановичВолгоградская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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