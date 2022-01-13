Калужские власти отложили на неопределенный срок введение QR-кодов в регионе

КАЛУГА, 13 января. /ТАСС/. Власти Калужской области отложили на неопределенный срок введение обязанности предъявлять QR-код при посещении общественных мест, намеченное ранее на 15 января. Соответствующее изменение в постановление о введении режима повышенной готовности внес в четверг губернатор Владислав Шапша.

"В абзаце первом пункта 7.13 постановления слова "с 15 января 2022 года" заменить словами "с даты, установленной отдельным постановлением правительства Калужской области", - говорится в тексте документа.

Кроме того, ограничение на работу предприятий общественного питания и развлечений в ночное время с 23:00 до 6:00 продлено до 28 февраля 2022 года.

Использование QR-кодов при посещении общественных мест, в том числе театров и концертных залов, планировали внедрить в Калужской области с 15 декабря, затем отложили до 15 января 2022 года.

Среди действующих в регионе ограничений - масочный режим и социальное дистанцирование в общественном транспорте, запрет на проведение массовых мероприятий. Наполняемость залов кинотеатров, театров, спортивных объектов не должна быть более 50%. Также введен удаленный режим работы для лиц старше 60 лет, беременных и лиц, имеющих хронические заболевания. Проводится обязательная вакцинация сотрудников социально значимых сфер.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 13 января, в Калужской области с начала пандемии выявлено 66 700 случаев заражения коронавирусом, из них 136 - за последние сутки. Выздоровели 62 537 человек, 1 255 пациентов умерли.