Самый крупный тематический парк в СКФО откроется для туристов в 2024 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 января. /ТАСС/. Всесезонный тематический "Алания парк" в Северной Осетии примет первых туристов в 2024 году. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе главы и правительства республики.

"Строительство комплекса всесезонного тематического парка "Алания парк" началось в Северной Осетии в 2020 году. Протоколом заседания президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, которое прошло под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, "Алания парк" внесен в сводный перечень новых инвестиционных проектов субъектов Российской Федерации. Первых посетителей "Алания парк" планирует принять уже в 2024 году", - говорится в сообщении.

В настоящее время введена в эксплуатацию автомобильная дорога - подъезд к туристско-рекреационному комплексу. Длина новой двухполосной трассы, которая ведет на гору Лысая, составила 3,087 км. Подрядная организация приступила к работам в сентябре 2021 года, а уже в конце декабря строительство объекта было завершено. Также в эксплуатацию введены сети водоснабжения и водоотведения. С ходом работ ознакомился глава республики Сергей Меняйло.

По словам ответственного за реализацию крупных инвестиционных проектов Олега Карсанова, на северном склоне горы Лысая предполагается строительство четырехкресельной подвесной пассажирской канатной дороги горнолыжной трассы с ночным освещением, включая учебный и детский склоны и трассы для тюбинга, родельбана, катка и маршрутов для катания на горных велосипедах. На вершине горы предусмотрено строительство колеса обозрения, гостиницы категории 4 звезды, ресторана, кафе.

Также на Южном склоне предполагается строительство тематического семейного парка, который будет поделен на различные зоны и будет включать широкий выбор аттракционов для всех возрастных групп с высоким уровнем безопасности. Кроме того, на территории парка проектом предусмотрены социальные объекты со свободным доступом: зоны отдыха, спортивные площадки и т. д.