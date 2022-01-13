В Тюменской области назначили начальника управления регионального ГИБДД

ТЮМЕНЬ, 13 января. /ТАСС/. Андрей Миллер назначен новым начальником управления ГИБДД по Тюменской области. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

"Заместитель начальника УМВД России по Тюменской области, начальник полиции Булат Хайруллин представил руководящему составу Госавтоинспекции Тюменской области нового начальника Управления ГИБДД региона Андрея Миллера, приказ о назначении которого подписал министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области, с июня 2020 года Андрей Миллер занимал должность заместителя начальника - главы отдела ДПС и исполнения административного законодательства областного ГИБДД. С апреля 2021 года он исполнял обязанности руководителя Госавтоинспекции Тюменской области.

Прежнего руководителя УГИБДД региона Александра Селюнина арестовали в апреле, по версии следствия, он давал указания своим подчиненным о приеме экзаменов без фактической их сдачи для выдачи водительского удостоверения. За это он получал деньги через посредника. Как сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судебной системы региона, по делу Селюнина 12 января были допрошены четыре свидетеля обвинения, судебное заседание отложено до 31 января.