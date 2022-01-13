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Собянин заявил, что в Москве за последнее десятилетие сократилось количество преступлений

Вклад прокуратуры в этот процесс мэр столицы назвал "колоссальным"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Количество грабежей и убийств в Москве сократилось за последние десять лет благодаря работе всей правоохранительной системы, в том числе - прокуратуры, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Только за последние десять лет ситуация самым серьезным образом изменилась в лучшую сторону. В Москве в два раза уменьшилось количество убийств, в восемь раз уменьшилось количество грабежей, в 14 раз уменьшилось количество квартирных краж", - сказал Собянин на праздничном мероприятии в честь 300-летия прокуратуры.

Мэр отметил, что эта тенденция стала следствием работы всей правоохранительной системы. При этом вклад прокуратуры в этот процесс Собянин назвал "колоссальным".

Глава города также поздравил работников московской прокуратуры с 300-летием организации. "Прокуратура является стержнем всей системы борьбы с преступностью, защиты прав и свобод граждан, защиты и надзора за соблюдением конституции и федеральных законов. Это было всегда", - сказал Собянин.

Он добавил, что в своей деятельности тесно сотрудничал с прокуратурой и поэтому хорошо знает, "какую роль сыграла прокуратура в противодействии разгулу преступности в 1990-х годах".

Мэр вручил работникам столичной прокуратуры благодарственные письма и знаки отличия. Прозвучали также поздравления в адрес сотрудников московской прокуратуры от Госдумы, Мособлдумы и Генеральной прокуратуры РФ.

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