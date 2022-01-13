Туроператоры создадут спецпродукты для гостей молодежного ЧМ по хоккею в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 13 января. /ТАСС/. Туроператоры Новосибирска совместно с властями города и региона планируют разработать специальные туристические продукты для гостей чемпионатов мира по хоккею и волейболу, чтобы увеличить турпоток в регион и показать гостям Сибири возможности туристической отрасли. Регион испытывает дефицит подобных предложений для привлечения новых туристов, сообщил член правления Новосибирской ассоциации туристических организаций Виталий Наумов на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС в четверг.

Новосибирская область планирует направить на программу по развитию туризма до 2030 года около 1 млрд рублей. В рамках программы планируется изучить потребности людей, посещающих регион, с помощью проведения исследований, а также сформировать в регионе систему туристических кластеров. Как сообщал ТАСС ранее, к 2025 году Новосибирская область планирует увеличить внутренний туристический поток с 1,1 до 1,5 млн человек. В регионе, где находится один из крупнейших в Сибири Васюганский заповедник, 25 природных заказников и 54 памятника природы, ставку делают на развитие экологического, медицинского и сельского туризма.

"[Нынешний] год дает нам уникальный шанс - год пройдет под знаком событийного туризма, то есть в Новосибирске пройдут два спортивных мероприятия международного масштаба. Оргкомитеты этих мероприятий заточены на продажу билетов, для них интересен не турист, а болельщик. Нужны специальные предложения, это уникальный шанс привлечь туристов, которые приобщились к чемпионатам. Для нас важно, чтобы Новосибирск воспользовался этим шансом, чтобы привлечь прямых туристов и сыграть на имидж города", - сказал Наумов.

Он уточнил, что совместно с Минэкономразвития региона и мэрией Новосибирска разработают специальные предложения, которые позволят совместить просмотр соревнований с гастрономическим туризмом, спортивной активностью, зимними развлечениями и другими видами отдыха.

Молодежный чемпионат мира в Омске и Новосибирске пройдет с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года. Чемпионат мира по волейболу пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, матчи примут десять российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск и Кемерово.