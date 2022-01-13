Общепит и кинотеатры в Ульяновской области смогут работать круглосуточно до 1 февраля

УЛЬЯНОВСК, 13 января. /ТАСС/. Власти Ульяновской области до 1 февраля сняли ограничения на работу в ночное время для предприятий общепита и кинотеатров. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой правительства региона.

Ранее соответствующее послабление действовало с 24 декабря по 14 января.

"В Ульяновской области до 1 февраля сняты ограничения работы в ночное время предприятий общепита и кинотеатров. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы правительства региона, такое решение принято в связи с тенденцией к стабилизации санитарно-эпидемической обстановки на территории Ульяновской области. В частности, снижается количество пациентов, находящихся на амбулаторном лечении. В настоящее время этот показатель достиг 2,7 тысячи человек.

При этом деятельность заведений общепита и кинотеатров в регионе может осуществляться только при условии вакцинации или наличия свидетельства о перенесенной коронавирусной инфекции у 100% персонала. Кроме того, администрация должна соблюдать все необходимые санитарно-эпидемические требования. Допуск посетителей в эти учреждения осуществляется при наличии у них сертификата о вакцинации, справки о перенесенной инфекции или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.