Минздрав работает над включением взрослых пациентов в фонд "Круг добра"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Минздрав РФ работает над распространением полномочий фонда "Круг добра" на пациентов с редкими заболеваниями старше 18 лет, сообщил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

"По поводу права преемственности пациентов старше 18 лет. <...> Конечно, мы над этим сейчас работаем, и, конечно, поэтапно мы эти вещи будем расширять. Конечно, мы понимаем, что помощь не должна ограничиваться исключительно возрастными рамками", - сказал он на сессии Гайдаровского форума.

Как отметила президент фармацевтической компании "Такеда Россия" Елена Карташева, дети должны иметь преемственность в лечении и после совершеннолетия.

"Круг добра", безусловно, это огромный прорыв, который дал возможность получать терапию большому количеству детей. Это революция. По поручению президента сейчас до 15-го числа должно быть сделано предложение о том, как дальше обеспечивать этих детей, потому что они потом переходят во взрослое состояние. Это очень важно", - добавила она.

6 января президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 февраля предоставить предложения по обеспечению лекарствами граждан с тяжелыми и орфанными заболеваниями и после достижения 18 лет.

Указ о создании фонда "Круг добра" был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 5 января 2021 года. Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение их лекарствами и медизделиями, включая незарегистрированные в России. В 2021 году более 2 тыс. детей получили помощь фонда.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.