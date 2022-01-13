Курганские власти отменили послабления по ковиду, введенные ранее в регионе

ТАСС, 13 января. Власти Курганской области ужесточают антиковидные ограничения, которые были ослаблены на период новогодних праздников. Это касается организаций общественного питания и торгово-развлекательных центров, сообщили в оперативном штабе региона.

Ранее в области ввели некоторые послабления на ковид-ограничения. До 15 января в регионе разрешено проведение культурно-массовых мероприятий численностью до 1 тыс. человек на улице. До этого оперштаб Курганской области разрешил возобновить работу организаций в сфере общественного питания после 23:00, приостановленную в октябре.

"С 16 января 2022 года организации общественного питания будут работать до 23:00 (за исключением организаций общепитания, расположенных на автобусных и ж\д вокзалах, и в здании аэропорта, организаций, занимающихся оптовой и розничной торговлей ГСМ, столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций, находящихся на территории данных организаций, а также доставки заказов и обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций)", - говорится в сообщении.

Также с 15 января жители региона будут обязаны предъявлять ковид-сертификаты на входе в ТЦ и торговые объекты площадью более 1 000 кв. м, осуществляющие розничную торговлю.

В Курганской области с начала пандемии зафиксировано более 51 тыс. случаев заражения коронавирусом, при этом в последние дни в регионе наблюдается снижение числа выявляемых за сутки случаев ковида. Охват вакцинацией взрослого населения региона составил 67,5%, при этом среди граждан старше 60 лет вакцинировались 66,4%. В области продолжают действовать режим самоизоляции для граждан старше 60 лет и ряд других ограничений.