КС: военнослужащие не должны нести ответственность за ошибки в начислении им зарплаты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Конституционный суд России (КС РФ) постановил, что военнослужащие не должны нести материальной ответственности за ошибочные начисления им заработной платы, если не доказана недобросовестность получателя денежных выплат и отсутствует счетная (арифметическая) ошибка. Документ, устанавливающий соответствующую трактовку законодательства в соответствии с конституцией, опубликован на официальном сайте КС в четверг.

"Взаимосвязанные положения п. 1 ст. 1102 и пп. 3 ст. 1109 ГК РФ не предполагают взыскания с военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, а равно и с лица, уволенного с военной службы, в качестве неосновательного обогащения начисленных и выплаченных таким лицам в период прохождения указанной службы денежных средств в виде дополнительных выплат в составе денежного довольствия на основании приказа уполномоченного должностного лица, если при издании этого приказа были допущены нарушения нормативных правовых актов о денежном довольствии военнослужащих, при отсутствии недобросовестности со стороны военнослужащего и счетной ошибки", - говорится в тексте постановления КС.

Жалоба двух военнослужащих

Поводом для проверки конституционности отдельных положений Гражданского кодекса (ГК РФ) стали жалобы двух российских граждан, проходивших военную службу по контракту, и с которых "Единый расчетный центр Министерства обороны РФ" в судебном порядке взыскал полученные ими ранее денежные средства. Согласно позиции учреждения, часть выплат военнослужащими была получена незаконно, в связи с ошибкой, а потому - средства подлежат возврату.

Гасанхан Умарсаидов, проходивший воинскую службу в городе Каспийск в звании старшего мичмана, в 2016 году, согласно приказу командира своей части, получил 20% ежемесячную надбавку за работу на должности, связанной с руководством подразделением. В 2019 году эта выплата была отменена, а приказ 2016 года был аннулирован после служебного разбирательства. В результате у Умарсаидова образовалась задолженность перед структурой Минобороны в 114 тыс. рублей.

Аналогичным образом Андрей Кузьмин, который проходил службу по контракту до конца 2018 года в воинской части, до 2012 года находившейся в Красноярске, а после передислоцированной в город Обь Новосибирской области, был обязан выплатить "Единому расчетному центру" 423 тыс. рублей "излишне выплаченных денежных средств". Как отмечается в материалах КС, речь идет о надбавке за работу с секретными материалами в декабре 2016 года, а также о надбавке за прохождение службы по контракту в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в период с 2012 по 2016 год, то есть уже после перевода воинской части Кузьмина из соответствующей местности.

В обоих случаях судебные инстанции удовлетворили иски "Единого расчетного центра Министерства обороны РФ". Судьи подтвердили незаконность осуществленных военнослужащим выплат и потому, согласно их позиции, полученные двумя гражданами средства не относятся к категории "денежное довольствие" и могут быть взысканы в пользу Минобороны. При этом суды признали, что "лишние" выплаты были произведены в соответствии с приказами соответствующих начальников.

Тем не менее, согласно позиции судебных инстанций, оба военнослужащих должны были осознавать незаконность получаемых ими выплат, поэтому обязаны были донести об ошибке вышестоящему начальству. Исходя из этого, суды признали поведение военнослужащих недобросовестным, а деньги - подлежащими возврату. Несогласные с подобной трактовкой законодательства, граждане Кузьмин и Умарсаидов обратились с жалобой в Конституционный суд.

Решение Конституционного суда

В своем постановлении судьи КС отметили, что, согласно оспариваемому подпункту 3 статьи 1109 ГК РФ, "не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки". В иных случаях, в соответствии с также оспариваемым пунктом 1 статьи 1102 ГК РФ, получатель необоснованных выплат обязан вернуть их обратно.

По мнению Конституционного суда, сами по себе оспариваемые положения Гражданского кодекса соответствуют основному закону страны. Однако, рассматривавшие дела военнослужащих суды допустили некорректные трактовки законодательства.

В частности, назначенные надбавки являются неотъемлемой частью денежного довольствия (заработной платы) военнослужащих, а потому не могут быть отторгнуты, если не имела места счетная ошибка или недобросовестность. При этом, счетной ошибкой, согласно установившейся практике, признаются арифметические ошибки, напрямую связанные со счетом. В то же время технические ошибки при внесении данных в электронную систему Минобороны СПО "Алушта", равно как и отмена ранее изданных приказов о назначении выплат, не могут считаться счетными ошибками.

Также, согласно позиции КС, факт недобросовестности получателей денежных средств должен доказываться судами отдельно, с подробным рассмотрением всех обстоятельств дела. Военнослужащие не могут и не должны знать все нормативно-правовые акты, связанные с их заработной платой. Более того, зачастую они не имеют полного доступа к информации, определяющей порядок начисления всех положенных надбавок и выплат. Поэтому само по себе недонесение об имеющей место ошибке в расчетных листах не является основанием для признания военнослужащего "недобросовестным".

Таким образом, Конституционный суд определил обязательную для других инстанций трактовку указанных в жалобе норм Гражданского кодекса, и постановил отправить на пересмотр с учетом позиции КС РФ дела Андрея Кузьмина и Гасанхана Умарсаидова в установленном законом порядке.