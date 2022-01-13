Власти ЮАР разрешили захоронить 1 500 тонн химикатов у западного побережья страны

ПРЕТОРИЯ, 13 января. /ТАСС/. Власти ЮАР выдали разрешение на захоронение примерно 1 500 тонн химикатов с иностранного сухогруза в Атлантическом океане у западного побережья страны. Об этом сообщила в четверг местная газета The Times со ссылкой на Управление безопасности на море Южной Африки.

Химикаты, состав которых не раскрывается, будут захоронены в океане на глубине более 3 км и на расстоянии 250 км от южноафриканского залива Святой Елены в провинции Западный Кейп.

Химические вещества составляли груз судна NS Qingdao водоизмещением 57 тыс. тонн, которое ходит под флагом Маршалловых Островов. В октябре прошлого года оно прибыло в порт Дурбан из Кванъяна (Южная Корея), а при выходе из Дурбана в ноябре его груз стал выделять токсичные газы. Судно было отправлено под эскортом в залив Святой Елены, где в безопасном месте была проведена вентиляция трюма.

Груз был извлечен, и, по данным Управления безопасности на море Южной Африки, министерство окружающей среды, лесов и рыболовства ЮАР выдало разрешение на его захоронение в океане. Предполагается, что это произойдет в период до 15 марта.

"У судна нет повреждений корпуса, и оно может направиться в ближайший порт после завершения операции по захоронению химикатов и стабилизации оставшегося груза. Будет проведено расследование для выяснения причины произошедшего", - цитирует газета сообщение управления.

По его данным, химикаты будут сначала перегружены в бадьи, обезврежены и затем захоронены.