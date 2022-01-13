Украинский регулятор проверяет телеканалы из-за русского языка в новогодних эфирах

КИЕВ, 13 января. /ТАСС/. Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию проверяет украинские телеканалы из-за массового использования русского языка в новогодних программах. Об этом сообщил член регулятора Максим Оноприенко во время заседания, которое проходило в онлайн-формате в четверг.

"Мы разочарованы и серьезно возмущены таким количеством русскоговорящего наполнения в эфирах украинских телеканалов в период новогодних праздников. Хочу отметить, что это позиция не только Нацсовета, но и общества. Столько недовольства зрителей и жалоб мы уже давно не получали. Вещателям нужно принять это во внимание", - сказал он.

По словам Оноприенко, уже есть результаты мониторинга, устанавливаются основные нарушители. "Нам нужно немного времени, чтобы все цифры свести, установить процентное соотношение в языковом наполнении, но обязательно все признаки нарушений будут обнародованы и рассмотрены во время ближайших заседаний. Нацсовет будет принимать соответствующие меры", - заключил он.

Глава Нацсовета Ольга Герасимьюк также добавила, что регулятор проведет беседы с менеджментом телеканалов, чтобы установить, на каком основании они допускают большое количество русскоязычных программ, фильмов в своих эфирах.

Нацсовет по ТВ неоднократно применял санкции к украинским телеканалам, обвиняя их в нарушении законодательства, которые в большинстве случаев касались трансляции запрещенных российских фильмов или выступлений с критикой политического курса страны.

Тотальная украинизация

Верховная рада 25 апреля 2019 года приняла закон об украинском языке, согласно которому все культурные мероприятия должны проводиться только на государственном языке. Телеканалам установлена квота в 90% для передач на украинском языке. К настоящему времени на государственный язык полностью переведены реклама, сфера обслуживания, здравоохранение и наука. С 16 июля на Украине вступили в силу нормы, касающиеся украинизации киноиндустрии, обязательного проведения мероприятий на украинском языке и внедрения экзаменов для госслужащих на уровень владения государственным языком.

Следить за выполнением закона должен уполномоченный по защите государственного языка, так называемый языковой омбудсмен, который назначается правительством. В настоящий момент эту должность занимает Тарас Креминь. Он заявляет, что следить за соблюдением языковых норм в стране будут его представители в регионах, а также общественные активисты и неравнодушные граждане, которые будут фиксировать нарушения и присылать их в офис омбудсмена. С 16 июля 2022 года нарушения языкового закона будут караться штрафами, с 2024 года будут применяться различные меры наказания за "публичное унижение или оскорбление государственного языка".