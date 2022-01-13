Около 2 тыс. соцконтрактов на создание бизнеса заключили в Новгородской области за 2 года

ТАСС, 13 января. Около 2 тыс. социальных контрактов, направленных на создание бизнеса, заключили в Новгородской области за последние два года. Об этом Об этом в четверг сообщил глава региона Андрей Никитин в ходе Гайдаровского форума.

"Около 2 тыс. социальных контрактов на создание собственного дела было заключено в Новгородской области за два года. Мы достаточно точно, вплоть до каждого района, до каждого поселения должны понимать, на что должен быть направлен социальный контракт. Основной упор, мы понимаем, что нужно делать на социальный контракт, связанный с образованием, трудоустройством и созданием собственного дела. Тех, кто у нас претендует на социальный контракт в сфере создания собственного дела мы сразу отправляем в центр "Мой бизнес", они проходят подготовку, учатся бизнес-планированию, им подбирают наставника. После того, как они проходят обучение и получают контракт, они могут рассчитывать на получение беспроцентного займа в размере до 500 тыс. рублей. И таких семей за два года уже 2 тыс., т.е. это 2 тыс. человек, которые стали не только улучшать свою жизнь, но и создавать сервисы для людей вокруг себя", - сказал Никитин.

По словам Никитина, добиться такой слаженной работы получилось благодаря синхронизации мер поддержки в социальной и экономической сферах, поэтому меры соцподдержки показывают высокую эффективность и вызывают положительный отклик у населения. "Мы синхронизировали меры поддержки в социальной и экономической сфере. Как следствие мы добились весьма высокой эффективности по итогам 20 года эффективность соцконтрактов составила 80%. Он нравится людям и воспринимается очень позитивно", - добавил губернатор.

Первый заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, продолжая тему социальной поддержки населения отметила важность создания устойчивой финансовой основы, которая необходима для реального повышения качества жизни граждан.

"Устойчивая финансовая основа без трудовых или предпринимательских доходов, только на основе социальных выплат - невозможна. Цель не только преодолеть бедность, цель - повысить качество жизни граждан, чтобы каждый, кто готов и способен трудиться, делал это с интересом, с использованием своих возможностей, компетенций, квалификаций", - отметила она.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.