Подмосковье планирует вводить ограничения при осложнении ситуации с ковидом

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Власти Подмосковья планируют вводить ограничения при осложнении эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Если на то будут основания, конечно, ограничения [будут вводиться]. <…> Все, что связано с режимом в транспорте. Это уже всем хорошо известные мероприятия. Если будет такая угроза, то, безусловно, мы будем реагировать. Сидеть сложа руки мы точно не будем", - сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия-1".

По его словам, за последние три дня в Подмосковье удвоилось количество случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон". "Мы видим, что все те предсказания или прогнозы специалистов подтверждаются. "Омикрон" наступает, это факт", - добавил Воробьев.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 655 865 случаев заражения, в том числе 1 556 за последние сутки, выздоровели 604 953 человека, умерли 12 640. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в регионе прошли 4 623 138 человек, коллективный иммунитет составляет 76,53%.