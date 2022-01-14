В селе на юге Сахалина восстановили газоснабжение почти всех домов после аварии

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 января. /ТАСС/. Специалисты восстановили газоснабжение почти всех домов в селе Троицкое на юге Сахалина, нарушенное из-за аварии в газораспределительной сети. Без газа остаются четыре дома из 212, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"При опрессовке систем газоснабжения была выявлена проблема в четырех домах. Во все остальные с 12:00 (04:00 мск - прим. ТАСС) начали подавать газ по графику", - рассказали в пресс-службе.

По информации областных властей, в оставшихся четырех домах проблема с газоснабжением будет решена до конца дня. Сейчас их подъезды снабжены тепловыми пушками, а жители - обогревателями, чтобы не перемерзли системы отопления.

Ранее в полном объеме была восстановлена подача электричества.

Авария произошла в ночь на четверг. Из-за скачка давления газа в одной из квартир произошло возгорание газовой колонки, а в другой - взрыв газового бойлера, в результате чего выбило двери и окна. Одна пожилая женщина госпитализирована, причины аварии пока неизвестны. Из-за аварии без света и тепла остались 23 многоквартирных и 189 частных домов.

По распоряжению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко специалисты в тот же день провели проверку газового оборудования в каждой квартире села. Было развернуто несколько пунктов обогрева. Следователи возбудили уголовное дело, прокуратура начала проверку.