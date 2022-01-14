Большинство организаций Москвы соблюдали антикоронавирусные меры в 2021 году

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Специалисты в Москве в прошлом году проверили почти 45 тыс. столичных организаций и предприятий на соблюдение мер профилактики коронавирусной инфекции, из них только в 1,4% случаев были выявлены нарушения. Об этом в пятницу сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"С начала 2021 года специалисты провели 44 466 обследований, нарушения выявили только в 1,4% случаев. Задача контрольного ведомства в рамках проверок заключается в первую очередь в обеспечении соблюдения обязательных мер профилактики, которые помогают защитить здоровье жителей города и снизить риск распространения коронавирусной инфекции. Требования одинаковы для всех без исключения. Предприятия должны обеспечивать наличие у сотрудников масок и перчаток, дистанцию между работниками и посетителями не менее полутора метров, контроль температуры тела, наличие разметки, защитных экранов и перегородок на рабочих местах", - сказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что большинство обнаруженных нарушений связаны с несоблюдением социальной дистанции, отсутствием средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, некоторые организации не выполнили требование о переводе трети сотрудников на дистанционную работу.

Специалисты Госинспекции по недвижимости продолжат проверки по соблюдению установленных требований и в 2022 году.