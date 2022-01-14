Москва заключила первое соглашение о государственно-частном партнерстве в сфере экологии

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Первое соглашение о государственно-частном партнерстве (ГЧП) в сфере экологии подписали в Москве, по нему инвестор будет собирать и перерабатывать списанную технику. Об этом в пятницу сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Проект предполагает сбор и обработку вышедшего из строя электронного и электрического оборудования для его последующей утилизации. Это позволит городу существенно сократить расходы, а предприятию максимально использовать свои мощности, развивать свое производство", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, соглашение о государственно-частном партнерстве заключено с инвестором на 20 лет. По его условиям, Москва передаст инвестору пустующие объекты капитального строительства, которые находятся в Остаповском проезде и на Алтуфьевском шоссе. "Реализация проекта поможет снизить неблагоприятное воздействие на окружающую среду", - отметил он.

Уточняется, что данная инициатива от частной компании поступила в правительство Москвы в начале 2021 года. Она предложила осуществлять полный цикл сбора и переработки оборудования, в том числе пластика. Для этого инвестор организует в городе пункты сбора техники и оснастит их необходимым оборудованием. Вторсырье будет отправляться на собственные заводы компании.

Директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев добавил, что в Москве с 2013 года заключено более 250 ГЧП-договоров на сумму свыше 1,1 трлн рублей. Благодаря им город привлекает предпринимателей к реализации проектов в сфере здравоохранения, образования, автодорожного строительства, транспорта, социального обслуживания и ЖКХ.