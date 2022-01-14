Бюджет подготовки к 450-летию Уфы превысит 40 млрд рублей

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Общий бюджет подготовки к проведению 450-летия Уфы в 2024 году превысит 40 млрд рублей. Среди мероприятий строительство крупных объектов, ремонт и реконструкция улиц, благоустройство общественных пространств, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью на стенде ТАСС на Гайдаровском форуме.

"Общий объем [подготовки к 450-летию Уфы], вы знаете, сложно считать, потому что по некоторым объектам мы сейчас находимся в стадии разработки документов. <...> Могу сказать, общий объем будет превышать порядка 40 млрд рублей", - сказал Хабиров.

По его словам, подготовка к юбилею идет по двум направлениям: строительство новых объектов и приведение в порядок существующих, а также организация крупных мероприятий. Планируется реконструкция здания цирка, признанного аварийным, ремонт кукольного и русского драматического театров, строительство Евразийской библиотеки, площадь которой составит порядка 30 тыс. кв метров, реализация ряда инфраструктурных проектов. "Мы к 24 году планируем завершить строительство Восточного выезда, это большой туннель, мостовой переход. Также постараемся завершить реконструкцию моста через Белую в створе улицы Воровского. Еще один проект - Восточные ворота нашей столицы. Через инфраструктурные кредиты мы заявились порядка на 14 млрд рублей - это реконструкция нескольких улиц, начало проектирования очередного моста через Белую и так далее", - добавил глава республики.

Также в регионе к этой дате планируют завершить реконструкцию уфимского аэропорта, привести в порядок центральные улицы, благоустроить парки. "Мы очень надеемся, что к 2024 году <...> поправим то, что давно требовало к себе внимания, и <...> создадим новые объекты для жителей не только Уфы, но в целом для республики", - резюмировал Хабиров.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.