В Хабаровском крае развернут до 4 тыс. коек из-за угрозы распространения штамма "омикрон"

ХАБАРОВСК, 14 января. /ТАСС/. Власти Хабаровского края развернут дополнительные койки для лечения больных с коронавирусной инфекцией в медучреждениях в преддверии новой волны распространения заболевания. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов в своем Telegram-канале.

"Снижение заболеваемости прекратилось, и мы в ожидании омикрона рассматриваем возможности увеличить коечный фонд до как минимум 4000 коек. Еще не поздно пройти вакцинацию и ревакцинацию! Вакциной край полностью обеспечен как минимум на 3 месяца", - написал Никонов.

Во время пиковых нагрузок на систему здравоохранения прошлой зимой и весной открывалось 3 тыс. коек, сейчас развернуто почти 2,6 тыс. коек, уточнили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава. Штамм "омикрон" на территории края пока не выявлен.

Ранее региональные власти сообщили, что темпы заболеваемости COVID-19 в регионе несколько замедлились по сравнению с последними неделями накануне Нового года. Как отметил Никонов в своем сообщении, в пятницу, 14 января, впервые за несколько месяцев число пациентов с COVID-19, находящихся на кислородной поддержке стало менее тысячи - 998, из них 77 находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. Сейчас в крае фиксируется около 220-230 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в сутки, до Нового года заболевало свыше 400 человек. Замедлению темпов вакцинации способствовали введенные в регионе ограничительные мероприятия с использованием QR-кодов, уровень вакцинации и количество переболевших.