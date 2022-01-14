Депутаты ЛДПР подготовят законопроект о запрете продажи вейпов в России

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Депутаты фракции ЛДПР Ярослав Нилов, Сергей Леонов, Дмитрий Свищев и Алексей Диденко начали работу над законопроектом, запрещающим продажу вейпов в России. Об этом в пятницу сообщил Нилов в своем Telegram-канале.

"Вместе с коллегами-депутатами Дмитрием Свищевым, Сергеем Леоновым и Алексеем Диденко начинаем подготовку к внесению в Госдуму законопроекта о запрете продажи вейпов на всей территории Российской Федерации", - сообщил парламентарий.

Как уточнил Нилов, соответствующие поправки будут внесены в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции".

12 января в Алтайском крае следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка после курения электронного устройства, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ в среду. Еще два человека, в том числе подросток, находятся в медучреждении.