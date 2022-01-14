Расписание нескольких электричек Казанского направления МЖД изменится с января по март

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Расписание некоторых электричек Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится с января по март из-за ремонтных работ на Юго-Восточной железной дороге. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе МЖД.

"Обращаем внимание пассажиров, что 17-19, 24-26, 31 января, 1, 2, 7-9, 14-16, 21-22, 28 февраля, 1-2, 9-10, 14-16, 21-23 и 28-30 марта электропоезда №6762 Москва - Шиферная (в 19:58) и №6769 Шиферная - Раменское (в 22:48) проследуют укороченным маршрутом от/до остановочного пункта 88 км. 17-19, 24-27, 31 января, 1-2, 7-10, 14-16, 21-23, 28 февраля, 1-2, 9-11, 14-16, 21-23 и 28-31 марта у некоторых поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в связи с путевыми работами на участке Кривандино - Рязановка 24-27 января выведут из расписания две электрички №6687 Кривандино - Рязановка и 6690 Рязановка - Кривандино.

Уточнено, что корректировки в график движения пригородных электричек Казанского направления МЖД связано с изменением курсирования пассажирских поездов из-за ремонта на Юго-Восточной железной дороге.

Ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".