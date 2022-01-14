Рейс авиакомпании "Азимут" свяжет Екатеринбург, Магнитогорск и Минеральные Воды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" с 18 января запускает авиарейс Екатеринбург - Минеральные Воды с посадкой в Магнитогорске, сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово.

"Полеты запланированы дважды в неделю, по вторникам и субботам на самолете Sukhoi Superjet 100. Вылет из Екатеринбурга в 06:55, посадка в Магнитогорске в 08:20, прибытие в Минеральные Воды в 09:45 местного времени. Продолжительность полета составит 4 часа 50 минут", - говорится в сообщении.

В настоящее время рейсы в Минеральные Воды из Кольцово выполняет авиакомпания "Уральские авиалинии". Регулярные рейсы из Екатеринбурга в Магнитогорск не выполняются с конца декабря, ранее полеты осуществляла компания Red Wings. По данным с сайта аэропорта Магнитогорска, прямое авиасообщение с Минеральными Водами на данный момент также отсутствует.

Международный аэропорт Кольцово (управляется УК "Аэропорты регионов") - один из крупных региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок. С 1998 года является членом Международного совета аэропортов ACI (Airports Council International).