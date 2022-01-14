В Геленджике приняли новый генплан города

КРАСНОДАР, 14 января. /ТАСС/. Новый генеральный план города Геленджика принят и утвержден большинством депутатов, сообщает пресс-служба администрации города.

В ноябре во время общественных слушаний проекта генплана, по сообщениям в местных социальных сетях, на улице собрались несколько сотен человек, они негативно высказывались относительно принятия генерального плана. Ранее на портале change.org была создана петиция, авторы которой заявили о формировании по новому плану рекреационных зон в той местности, где сейчас расположены жилые дома. Люди переживали, что смена назначения земельного участка лишит их прав распоряжаться землей, опасались, что их жилые дома могут снести.

"Сегодня в Геленджике проект нового генерального плана принят и утвержден. Подавляющее количество депутатов в ходе заседания поддержало этот градостроительный документ", - говорится в сообщении.

Проект нового генплана обсуждался и дорабатывался в течение нескольких месяцев. После общественных слушаний в управление архитектуры администрации поступило 7 300 заявлений. В ходе их анализа проектировщики внесли поправки в свою разработку, было удовлетворено около 70% просьб жителей.

"Понятно, что не обошлось без эмоций, но это от недопонимания некоторых вопросов. Несколько месяцев вели разъяснительную работу по всем фронтам. Ко мне люди подходили с вопросами о генеральном плане даже на улице. Когда начинали диалог, объяснял все нюансы, в итоге всем становилось ясно - изменения не ущемляют права жителей города-курорта. В процессе обсуждения выяснились и неточности в базе Росреестра, которые тоже вызывали беспокойство, но ситуацию оперативно смогли разрешить в пользу жителей", - написал в своем телеграм-канале мэр Геленджика Алексей Богодистов.

Он также поблагодарил земляков, которые на этапе обсуждения проекта высказывали свое мнение, вносили корректировки, приходили на встречи в администрацию, задавали вопросы и анализировали информацию.

О новом генплане

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что город-курорт Геленджик должен обладать необходимой инфраструктурой для того, чтобы стать всесезонным лечебно-оздоровительным и спортивным центром, для этого ранее выявленные градостроительные нарушения будут пресекаться. Кондратьев отмечал, что существующий генплан не соответствует нынешним реалиям.

В 2019 году на Кубани был принят закон, ограничивающий высоту строительства зданий возле моря в курортных городах, чтобы сделать прибрежную зону доступнее для отдыхающих. Согласно закону, в 500-метровой зоне от берега запрещается возводить здания высотой более 20 метров, приоритет в этой зоне отдан строительству гостиниц и отелей, строительство жилья и апарт-отелей ограничено.