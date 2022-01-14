Коэффициент распространения коронавируса в РФ вырос до максимума с июня 2021 года

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу увеличился до 1,23 - максимума с 21 июня 2021 года, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Только в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших показатель оказался меньше единицы - в Красноярском крае, где он вырос до 0,97.

В Пермском крае индикатор равен 1,05, в Самарской и Свердловской областях - 1,11, в Ростовской области - 1,16, в Воронежской - 1,24, в Московской - 1,26. В Санкт-Петербурге показатель подскочил до 1,43 (для города это максимум с конца ноября прошлого года), в Москве - до 1,55, а в Нижегородской области - до 2,82.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.