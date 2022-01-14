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Москвичи воспользовались электронной медкартой более 55 млн раз за два года

Популярность мобильной версии медкарты растет, за 2021 год ей пользовался почти каждый второй житель столицы, отметила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Электронная медицинская карта (ЭМК) стала доступна москвичам в январе 2020 года на портале mos.ru и в июне того же года - в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Всего за два года горожане воспользовались ей более 55 млн раз, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За два года - с момента, как мы открыли горожанам доступ к электронной медицинской карте, - сервис стал одним из ключевых элементов единой цифровой платформы московского здравоохранения. Мы продолжаем работать над его развитием, внедряем новый функционал и, как результат, все больше москвичей пользуются электронными медкартами. Всего с января 2020 года жители столицы обратились к своим ЭМК более 55 млн раз. Растет и популярность мобильной версии медкарты, за прошлый год ей стали пользоваться чаще: если в 2020 году медкартой в телефоне пользовался только каждый пятый житель столицы, открывший доступ к ней, то сейчас - почти каждый второй", - сказала Ракова.

Сейчас в электронной медицинской карте, как в мобильной версии в приложении "ЕМИАС.ИНФО", так и на mos.ru, доступны протоколы осмотров врачей, результаты анализов на COVID-19, лабораторных и инструментальных исследований (КТ, МРТ, флюорография и другие), включая доступ к изображениям снимков, выписки из стационаров, история вакцинаций взрослых и детей, есть возможность вести "Дневник здоровья", вносить данные о личном и семейном анамнезе. Помимо этого, доступна информация о выписанных действующих рецептах, выданных больничных листах, а также данные о вызовах скорой помощи. Кроме того, пользователи имеют возможность выгружать документы из медкарты и отправлять их по электронной почте или через мессенджеры, а также самостоятельно добавлять в медкарту ряд медицинских документов.

За два года москвичи внесли в свои электронные медицинские карты порядка 550 тыс. различных медицинских документов, более 800 тыс. записей с данными личного анамнеза, свыше 160 тыс. данных семейного анамнеза и порядка 110 млн записей в раздел "Дневник здоровья", основная часть из которых внесена в автоматическом режиме с помощью мобильных устройств, синхронизированных с "умными" гаджетами.

"Функционал электронной медкарты продолжает расширяться. В новом разделе "Мои справки" стали доступны выданные справки о временной нетрудоспособности ребенка по форме 095/у. Благодаря этому теперь их можно быстро отправить в электронном виде или распечатать, например, для спортивной секции, которую посещает ребенок. Также актуальной возможностью ЭМК сегодня является сохранение и отображение в ней "Цифрового сертификата", содержащего уникальный QR-код и период его действия. Сертификат подтверждает: прохождение вакцинации, перенесенное заболевание COVID-19, наличие отрицательного ПЦР-теста", - добавила Ракова.

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