Москвичи воспользовались электронной медкартой более 55 млн раз за два года

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Электронная медицинская карта (ЭМК) стала доступна москвичам в январе 2020 года на портале mos.ru и в июне того же года - в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Всего за два года горожане воспользовались ей более 55 млн раз, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За два года - с момента, как мы открыли горожанам доступ к электронной медицинской карте, - сервис стал одним из ключевых элементов единой цифровой платформы московского здравоохранения. Мы продолжаем работать над его развитием, внедряем новый функционал и, как результат, все больше москвичей пользуются электронными медкартами. Всего с января 2020 года жители столицы обратились к своим ЭМК более 55 млн раз. Растет и популярность мобильной версии медкарты, за прошлый год ей стали пользоваться чаще: если в 2020 году медкартой в телефоне пользовался только каждый пятый житель столицы, открывший доступ к ней, то сейчас - почти каждый второй", - сказала Ракова.

Сейчас в электронной медицинской карте, как в мобильной версии в приложении "ЕМИАС.ИНФО", так и на mos.ru, доступны протоколы осмотров врачей, результаты анализов на COVID-19, лабораторных и инструментальных исследований (КТ, МРТ, флюорография и другие), включая доступ к изображениям снимков, выписки из стационаров, история вакцинаций взрослых и детей, есть возможность вести "Дневник здоровья", вносить данные о личном и семейном анамнезе. Помимо этого, доступна информация о выписанных действующих рецептах, выданных больничных листах, а также данные о вызовах скорой помощи. Кроме того, пользователи имеют возможность выгружать документы из медкарты и отправлять их по электронной почте или через мессенджеры, а также самостоятельно добавлять в медкарту ряд медицинских документов.

За два года москвичи внесли в свои электронные медицинские карты порядка 550 тыс. различных медицинских документов, более 800 тыс. записей с данными личного анамнеза, свыше 160 тыс. данных семейного анамнеза и порядка 110 млн записей в раздел "Дневник здоровья", основная часть из которых внесена в автоматическом режиме с помощью мобильных устройств, синхронизированных с "умными" гаджетами.

"Функционал электронной медкарты продолжает расширяться. В новом разделе "Мои справки" стали доступны выданные справки о временной нетрудоспособности ребенка по форме 095/у. Благодаря этому теперь их можно быстро отправить в электронном виде или распечатать, например, для спортивной секции, которую посещает ребенок. Также актуальной возможностью ЭМК сегодня является сохранение и отображение в ней "Цифрового сертификата", содержащего уникальный QR-код и период его действия. Сертификат подтверждает: прохождение вакцинации, перенесенное заболевание COVID-19, наличие отрицательного ПЦР-теста", - добавила Ракова.