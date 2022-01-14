Нижегородские власти в 2022 года хотят увеличить число соцконтрактов до 15 тыс.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 января. /ТАСС/. Число социальных контрактов с семьями Нижегородской области в 2022 году планируют увеличить на 1 тысячу, до 15 тысяч, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

"В 2022 году в Нижегородской области планируется заключить более 15 тысяч социальных контрактов с семьями, которые могут воспользоваться такой мерой соцподдержки. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Глава региона отметил, что в 2021-м было заключено около 14 тысяч соцконтрактов", - сказано в сообщении.

По словам Глеба Никитина, этот механизм поддержки позволяет помочь не только конкретному человеку, но и всей его семье. "По предварительной оценке, поддержку благодаря соцконтрактам получили уже около 36 тысяч жителей региона. Только в прошлом году на эти цели было направлено более 2 млрд рублей", - цитирует Никитина пресс-служба.

По словам главы региона, основные направления, по которым заключались соцконтракты, это поиск работы и трудоустройство, индивидуальная предпринимательская деятельность и помощь в трудной жизненной ситуации. В частности, в 2021 году было заключено 5,5 тыс. контрактов на поиск работы, 4,3 тыс. - на открытие своего дела, 4,1 тыс. - на преодоление трудной жизненной ситуации.

С января 2020 года Нижегородская область в числе 21 пилотного региона вошла в проект по применению инновационного инструмента - социального контракта. Это мера социальной поддержки для семей и одиноко проживающих граждан, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, предусматривающая выплаты малоимущим гражданам при условии совершения ими действий, направленных на преодоление бедности. Гражданин может заключить социальный контракт по следующим направлениям: поиск работы и трудоустройство, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, самозанятости, наличие трудных жизненных ситуаций.