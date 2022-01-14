Пассажиры Домодедово в 2021 году забыли более 30 тыс. чемоданов и более 1,5 тыс. ключей

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Свыше 30 тыс. чемоданов и почти 45 тыс. личных предметов забыли пассажиры московского аэропорта Домодедово, находясь в терминале воздушной гавани в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта, подводя итоги работы комнат невостребованного багажа за 2021 год.

"В прошлом году пассажиры оставили в аэропорту 30 тыс. чемоданов и 45 тыс. личных предметов", - говорится в сообщении с уточнением, что в 60% случаев владельцы утерянных вещей все-таки возвращаются за ними.

В аэропорту отметили, что в комнатах невостребованного багажа иногда встречаются очень интересные "экспонаты": биотуалет, сумка для экспресс-доставки продуктов или гладильная доска. "В прошлом году также был найден кубок с международного детского турнира, картина и игрушка "лошадь-качалка", - добавили в пресс-службе. Еще пассажиры потеряли почти 1,5 тыс. связок ключей.

Специалисты также выделили перечень вещей, потеря которых носит сугубо сезонный характер. "Летом в Домодедово оставили 15 тыс. панам, бейсболок и шляп, а также свыше 1,5 тыс. солнцезащитных очков, а осенью пассажиры часто расстаются с зонтами - в прошлом году таковых нашли 650 штук", - отметили в пресс-службе. В зимние месяцы путешественники потеряли порядка 500 перчаток, около 800 шарфов и около 2 тыс. шапок.

В пресс-службе подчеркнули, что если пассажир обнаружил пропажу своих вещей, то ему следует обращаться в комнаты невостребованного багажа аэропорта. "Специалисты сориентируют и помогут вернуть любимые предметы", - заверили в аэропорту.