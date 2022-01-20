Семь веков московской истории

Где посмотреть на архитектуру 15-го века, познакомиться с русской неоготикой и погулять среди редких видов растений

Москва - древний город, первое упоминание о нем встречается в летописях 12-го века. За почти девять столетий облик столицы сильно изменился: одни архитектурные стили сменяли другие, строились новые районы, улицы меняли направление. В статье ТАСС и discovermoscow.com предлагаем узнать об удивительных зданиях, построенных как много столетий назад, так и совсем недавно, но одинаково полюбившихся москвичам и гостям города. 15-й век

Спасский собор Спасо-Андроникова монастыря Где искать: м. "Площадь Ильича", Андроньевская площадь, д. 10 Многие эксперты сходятся во мнении, что ничего древнее этого здания в черте Москвы не сохранилось. Завершение строительства собора датируют началом второй четверти 15-го века, 1427 годом. В Москве в то время княжил прадед Ивана Грозного - Василий Тёмный. Считается, что место выбрали потому, что здесь в 1238 году русское войско встретило хана Батыя и здесь же митрополит Киприан в 1380-м ждал войско Дмитрия Донского, когда тот возвращался с Куликовской битвы. За последние 200 лет собор несколько раз перестраивали и реставрировали, в частности, поставили новый барабан и пристроили приделы, но в основе своей это то самое оригинальное здание. В проемах окон еще можно различить фрески Андрея Рублева. Грановитая палата Где искать: Московский Кремль Самое древнее гражданское здание Москвы, по своему функционалу это древнерусский аналог нынешнего Большого Кремлевского дворца. Здание было построено на территории Кремля в 1491 году итальянцем Пьетро Антонио Солари для правившего тогда Ивана Третьего, деда Ивана Грозного. В Грановитой палате проводились самые важные церемонии: здесь заседала Боярская Дума и проходили пиры по случаю государственных событий, например взятия Казани. Когда к середине 19-го века рядом построили Большой Кремлевский дворец, Грановитая палата стала частью нового комплекса и была соединена с Владимирским залом специальным переходом. Все Романовы вплоть до Николая Второго отмечали венчание на царство (сама церемония проходила в Успенском соборе Кремля) именно в Грановитой палате. Палаты Старого Английского двора Где искать: Варварка, д. 4А Это самое древнее гражданское здание за пределами Кремля. Точное время постройки палат в начале Варварки неизвестно. Вероятнее всего, это первая половина 15-го века. Считается, что палаты построил себе один из ближних людей Ивана Грозного, постельничий Иван Бобрищев. После его смерти здание перешло государю, который его пожаловал с полным содержанием английским купцам, а затем и послам. Англия в те времена покупала у Руси дерево и меха, а импортировала порох и сукно. Дружественные отношения продолжались вплоть до казни в Англии в 1649 году короля Карла Первого. После выдворения послов и купцов здание переходило из одних рук в другие и постоянно перестраивалось, изменившись до неузнаваемости. В 1960-е годы, когда в Зарядье строили гостиницу "Россия", здание должны были снести. Его спас архитектор Петр Барановский, который за поздними наслоениями обнаружил белокаменные палаты и смог примерно восстановить их изначальный вид. 16-й век

Церковь Вознесения в Коломенском Где искать: проспект Андропова, д. 39 Первый в России шатровый храм - ровесник Ивана Грозного. Церковь на высоком берегу Москвы-реки, в отдалении от тогдашнего города, поставил отец будущего государя Василий Третий в 1532 году. Церковь выстроил выписанный из Италии архитектор Пьетро Анибале, или Петрок Малой (он же возвел вокруг Москвы стену Китай-города). Считается, что для постройки такого монументального сооружения (62 м в высоту), тем более с шатром, установить который гораздо сложнее, чем купол, объединились сразу несколько архитектурных школ. Кроме итальянцев, свой вклад внесли мастера из Новгорода и Пскова, у которых был соответствующий опыт. Входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Собор Петра Митрополита в Высоко-Петровском монастыре Где искать: Петровка, 28, стр. 10 Еще одна церковь времен Василия Третьего. Храм в честь митрополита Киевского и всея Руси Петра (его же именем назван и сам монастырь) построил в 1514 году итальянец Алевиз Новый, автор Архангельского собора в Кремле. Если смотреть сверху, то видно, что храм представляет собой не традиционный квадрат или прямоугольник, а наложение друг на друга нескольких кругов. Это первый образец того, что назовут центрическим многолепестковым стилем. Церковь Зачатия Анны, что в углу Где искать: Москворецкая наб., д. 3 Одна из старейших в Москве, церковь является единственным сохранившимся уголком старого Зарядья к югу от Варварки. "В углу" она потому, что здесь находился юго-восточный угол исторического Китай-города - территории городского Посада, обнесенного Китайгородской стеной. Эту каменную церковь поставили в начале княжения Ивана Грозного. Названа она в честь праведной Анны - бабушки Иисуса Христа, матери Богородицы. На ее колокольне (разобранной в 50-е годы 20-го века) висел колокол в 30 пудов (около 500 кг), который "переехал" в собор Василия Блаженного. Сама церковь чудом уцелела в 1930-е годы, когда Зарядье сносили под строительство одной из сталинских высоток - здания Наркомтяжпрома, и позже, в 60-е, когда на этом месте решили ставить гостиницу "Россия". В советское время в здании церкви располагались туристические конторы, сейчас это действующий храм. 17-й век

Палаты Аверкия Кириллова Где искать: Берсеневская наб., д. 18-20-22 стр. 2 Небольшое нарядное здание на острове Балчуг соседствует с серой громадой Дома на набережной. В середине 17-го века, когда палаты были построены, они были самым большим сооружением в этой оконечности острова. Аверкий Кириллов, именем которого они сейчас называются, был, современным языком, министром финансов при Федоре Третьем, его убили во время Стрелецкого бунта в 1682 году. Будучи главой Казенного приказа, Кириллов мог позволить себе выстроить щегольского вида особняк с полуколоннами и пилястрами практически напротив Кремля и поставить рядом домовую церковь. В 18-м веке палаты окончательно обрели европейский вид в результате доделок новых владельцев. С конца 19-го века в здании находятся исторические учреждения. Сейчас это Российский институт культурологии. Братские кельи Высоко-Петровского монастыря Где искать: Улица Петровка, д. 28, стр. 6 Монастырь на улице Петровка был одним из важнейших в царской России. Каменные здания и стены были построены представителями рода Нарышкиных, родственников Петра Первого по материнской линии. Их усадьба располагалась здесь же. К 1690 году кельи были поставлены по улице Петровка на месте прежних палат. Еще 200 лет спустя к двухэтажному корпусу келий было пристроено новое трехэтажное здание в том же стиле нарышкинское барокко, и теперь Братские кельи образуют единый ансамбль. Музыканты называют акустику келий Высоко-Петровского монастыря идеальной для исполнения старинной музыки за счет каменных сводчатых потолков. Палаты Нарышкиных долго считались самым длинным зданием в Москве, его длина - около 105 м. Палаты гостей Сверчковых Где искать: Сверчков пер., д. 8, стр. 3 Несмотря на название, в палатах жили не гости купцов Сверчковых, их выстроил для себя сам Иван Сверчков, основатель династии. Именно он поставил рядом знаменитую Успенскую церковь, которая сохранилась только на фотографиях: ее снесли в 30-е годы 20-го века. А "гостями" называли самых богатых купцов, которые занимались оптом и экспортом. Один из "гостей", Иван Сверчков, построил себе палаты, от которых сохранился фундамент под нынешним зданием, носящим его имя. Сейчас Палаты Сверчковых имеют вид, который приобрели в 18-м веке после перестройки. Особенно изумляет фасадная часть, оформленная секторами в четырех разных стилях, хотя и единым ансамблем в красно-белой гамме. 18-й век

Петровский путевой дворец Где искать: Ленинградский проспект, д. 40 Огромный дворец носит имя того же митрополита Петра, что и Высоко-Петровский монастырь. Здание построено на пустошах, принадлежавших монастырю. Построить дворец для отдыха знатных особ, подъезжавших к Москве из Санкт-Петербурга, распорядилась Екатерина Великая по случаю успешного окончания войны с турками. Архитектор Матвей Казаков, никогда не бывавший за границей, применил в оформлении несколько европейских стилей, получивших название "русская неоготика". Дворец напоминает замок со стенами, башенками, дворцом и плацем. Несколько дней в сентябре 1812 года здесь провел отступающий Наполеон, наблюдая за горящей Москвой. В советское время дворец занимала академия имени Жуковского, которую закончил Юрий Гагарин. Сейчас здесь Дом приемов мэрии, гостиница и музей. Меншикова башня Где искать: Архангельский пер., 15А, стр. 9 Храм в честь архангела Гавриила (так официально называется эта церковь) был поставлен ближайшим сподвижником Петра Первого Александром Меншиковым в 1707 году. Размах был таков, что колокольня, которую в народе и прозвали Меншиковой башней, оказалась 84-метровой, на три метра выше, чем самое на то время высокое здание Москвы - Иван Великий в Кремле. После отъезда хозяина губернаторствовать Петербургом колокольня не была достроена, а потом сильно пострадала при пожаре, утратив 30-метровый шпиль. Восстановлена она была только спустя 70 лет масонами и ими же больше полувека использовалась для своих собраний, фактически став масонским храмом. Появившиеся в оформлении масонские символы были уничтожены только в 1862 году. После Великой Отечественной войны храм стал одной из немногих церквей, в которых были разрешены официальные богослужения. Ансамбль усадьбы Кусково Где искать: улица Юности, д. 2, стр. 1 Расположенный на востоке нынешней Москвы парк был основан одной из родовитейших фамилий России - графами Шереметевыми. Ансамбль, состоящий из усадьбы, нескольких павильонов поменьше, церкви, зоопарка, пруда, канала и двух парков в разных стилях, был придуман и оформлен крепостными архитекторами Федором Аргуновым и Алексеем Мироновым. И сохранился до наших дней практически в первозданном виде. В Великую Отечественную войну в здесь квартировали курсантки женской снайперской школы. Позже в музее-усадьбе снимались фрагменты фильмов "Гардемарины, вперед!", "Тайны дворцовых переворотов" и многих других. В ходе реставрации знаменитого павильона "Грот" в 2017 году было решено идентифицировать и заново добыть несколько десятков видов раковин моллюсков, которыми были отделаны стены и детали интерьера. В усадьбе сейчас находится один из крупнейших в стране музеев фарфора, стекла и керамики. Парк часто используется для свадебных фотосессий. 19-й век

ГУМ (Верхние торговые ряды) Где искать: Красная площадь, д. 3 Изначально Главный универсальный магазин назывался Верхними торговыми рядами. Нынешнее здание, выходящее фасадом на Красную площадь, представляет собой торговый квартал, накрытый крышей и выросший на три этажа. ГУМ занимает лишь малую часть территории, на которой в Москве несколько веков велась торговля - фактически от Москвы-реки, где сейчас парк Зарядье, и до Охотного Ряда, где Госдума. Часть торговых рядов, выходящих на Кремль, еще Екатерина Великая пыталась оформить в систематизированную торговую площадку. Однако реализовать это удалось только спустя 100 с лишним лет, к концу 19-го века. Нынешнее здание в русском стиле было построено к 1893 году по проекту архитектора Померанцева (он же автор комплекса сооружений Малого кольца Московской окружной железной дороги) и представляет собой три пассажа с мостами-переходами и тремя поперечными проходами между ними. Световая крыша из арочных стропил с лучевыми стяжками запатентована Петербургским Металлическим заводом. Фонтан в центре ГУМа - одно из самых популярных мест для встреч в Москве. Государственный Исторический музей Где искать: Красная пл., д. 1 С самого начала планировалось, что в Историческом музее будут представлены предметы, посвященные русской истории и культуре. Расходились только во мнении относительно того, должны ли это быть реальные артефакты или же стилизованные под старину предметы искусства. Само здание исполняло определенную декоративную функцию: оно привносило "русскости" в несколько римское оформление Красной площади (даже главный его вход называется "Парадными сенями") и гармонировало с собором Василия Блаженного. Сейчас оно входит в состав ансамбля площади, внесенного в список культурного наследия ЮНЕСКО. Исторический музей размещается в этом здании на всем протяжении его истории. Однако с ростом коллекции музей обрастает многочисленными филиалами. После долгой реставрации сейчас работают все 40 залов, в которых представлены экспонаты с древнейших времен до начала 20-го века. Провиантские склады Где искать: Зубовский б-р, д. 2 Комплекс из трех корпусов, который теперь занимает Музей Москвы, успел побывать гаражом, но еще дольше - именно складами, где хранился провиант для армии. Три стройных белых корпуса в стиле ампир построил Федор Шестаков по проекту Василия Стасова. Работы были закончены в 1835 году. Корпуса вмещали 35 тысяч мешков продовольствия, предназначенного для ближайших воинских частей - Лефортовских, Спасских и Хамовнических. В октябре 1918 года Провиантские склады стали одним из мест боев между юнкерами, защищавшими Временное правительство, и частями Красной Армии. Спустя 100 лет после постройки склады занял гараж Генштаба. Здания принадлежали военным вплоть до нулевых годов, пока сюда не переехал Музей Москвы. Только в 2007-м москвичи смогли впервые увидеть этот объект изнутри. Сейчас в Провиантских складах выставлены предметы московской старины - от древних артефактов московского быта до городских автомобилей и современного искусства. Здесь же проводятся городские фестивали и блошиные рынки. 20-й век

ГЭС-2 Где искать: Болотная набережная, д. 15 Здание, которое в 2021 году стало одним из самых модных общественных пространств Москвы, изначально было источником энергии для городских трамваев. Вторая государственная электростанция заработала на Болотном острове в 1907 году. ГЭС-2 питала трамвайную сеть, которой уже не хватало электричества от ГЭС-1, расположенной через реку напротив Зарядья (она, к слову, действует до сих пор). Вытянутое по Болотной набережной здание машинного зала выполнено в неорусском стиле, а пристроенное рядом здание котельной напоминает базилику. После нескольких модернизаций ГЭС-2 снабжала центр Москвы электричеством вплоть до середины 2000-х годов. После закрытия станции здания были выкуплены, отреставрированы, и в декабре 2021 года здесь открылся Дом культуры "ГЭС-2". Центр выстроен по принципам энергоэффективности, имеет современные выставочно-лекционные залы, а чистый воздух попадает внутрь через 70-метровые голубые трубы.

Описание Дом культуры "ГЭС-2" © Пресс-служба Мостуризма

Особняк Рябушинского Где искать: Малая Никитская, д. 6/2c5 Банкир, коллекционер и меценат, сооснователь первого русского автозавода АМО, будущего ЗиЛ, Степан Рябушинский построил себе особняк на Малой Никитской в 1903 году. По желанию заказчика архитектор Федор Шехтель вывел на улицу только парадное крыльцо, "утопив" основную часть здания в саду. Здесь же находилась одна из известнейших реставрационных мастерских, созданная по инициативе Рябушинского, и тайная молельня. Здание называют одним из примеров русского модерна - чего только стоят знаменитая парадная лестница-волна внутри, витражи и мозаики, а также особого рода лепнина. После революции в здании некоторое время работали советские психоаналитики, а затем дом перешел вернувшемуся из-за границы Максиму Горькому и его семье. Тот говорил, что здесь ему не нравится: "Нелепый дом, но работать можно". В этом особняке в 1932 году на встрече Сталина с писателями родился термин "соцреализм". Здесь Горький провел последние годы жизни, а в 60-е в особняке устроили его музей, который работает здесь до сих пор. ВДНХ Где искать: метро ВДНХ Временные выставки достижений народного хозяйства проводились в Москве еще при царях на Ходынском поле. Однако к 20-летию Советской власти Сталин поручил организовать постоянную экспозицию, место для нее искали в разных точках города (например в Лужниках и за парком Сокольники), но в итоге выбрали малонаселенный район рядом с Ярославским шоссе. Открыть основные павильоны и фонтаны с аллеями к 1937 году не успели. Пространство заработало в 1939 году под названием ВСХВ - Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. К этому моменту уже были готовы входная арка, монумент "Рабочий и колхозница", главный и другие основные павильоны, фонтаны. За время войны выставочный городок серьезно пострадал, и его пришлось фактически отстраивать заново. Павильоны благодаря применению так называемого сталинского ампира стали походить на дворцы и представляли собой настоящие произведения архитектурного искусства. С 1958 года выставка работает под названием ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства), за исключением периода с 1992 по 2014 годы, когда она носила название ВВЦ ("Всероссийский выставочный центр"). В период ВВЦ историческая часть территории заметно пришла в упадок и превратилась в большой рынок. В 2014 году на территории началась комплексная реставрация, сделавшая ВДНХ одним из крупнейших выставочно-прогулочных пространств страны. Сейчас здесь более 100 павильонов и других объектов, где располагаются выставочные, общественные и образовательные пространства и зоны отдыха. 21-й век

Современные станции БКЛ Идея построить вторую - Большую - кольцевую линию метро возникла еще в 40-е годы 20-го века. Она должна была связать между собой районы, отдаленные от центра. Однако реализовывать идею начали только в 2011 году. Первый участок линии, получившей название Большая кольцевая, был открыт в 2018 году на западе города - от станции "Петровский парк" до "Делового центра". К 2022 году БКЛ построена уже наполовину, действуют 18 станций из запланированной 31. Станции не строились по типовым проектам, каждая имеет свое "лицо", индивидуальный облик. Так, самая глубокая из них, "Савеловская" БКЛ, залегает на глубине 65 метров, ее вестибюль сделан трехсводчатым и поддерживается пилонами. Большая часть других станций находится на глубине от 14 до 28 метров, они трехпролетные и держатся на двух, реже - одном ряде колонн. А станции "Терехово", "Кунцевская" и "Давыдково" имеют так называемые "береговые" платформы, когда оба пути проходят между платформами, расположенными по бокам.

Описание Станция БКЛ "ЦСКА" © Пресс-служба Мостуризма