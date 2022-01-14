В Австралии суд отложил слушания по иску Джоковича

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Австралийский федеральный суд в пятницу отложил рассмотрение апелляции сербского теннисиста Новака Джоковича, оспорившего решение властей страны о повторном аннулировании его визы и депортации, до воскресенья, 16 января. Об этом сообщил судья Энтони Кэлли в ходе онлайн-трансляции заседания.

По решению суда, спортсмен может остаться в стране до тех пор, пока федеральный суд не рассмотрит законность решения министра о повторном аннулирования его визы и не примет окончательного решения по этому делу.