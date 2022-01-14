Собянин: в Москве создана мощная сеть лабораторий для исследования коронавируса

"В Москве для борьбы с пандемией создана система лабораторных исследований, одна из самых мощных, наверное, в мире. Сегодня в нее включены 25 лабораторий - это городские лаборатории, федеральные и частные лаборатории. Москва способна обрабатывать за 10 дней около 700 тыс. таких исследований, реально производится в день от 40 до 50 тыс., но мощности рассчитаны [на большее]", - сказал Собянин в ходе посещения диагностического центра лабораторных исследований столичного Департамента здравоохранения на Варшавском шоссе, специалисты которого проводят секвенирование генома коронавируса.

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Система лабораторных исследований в Москве позволяет проводить до 700 тыс. исследований коронавирусной инфекции за 10 дней, в том числе исследовать штаммы. Об этом сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, таких мощностей "достаточно, чтобы обеспечить всех желающих и понять, какая эпидемиологическая ситуация в Москве". "Кроме того, с июня прошлого года мы создали на базе центра диагностических исследований специальную лабораторию по секвенированию штаммов коронавируса, в частности "омикрона". И сегодня это, пожалуй, одна из крупнейших лабораторий, которая выдает около 1,5 тыс. исследований за неделю. <…> Это дает достаточно точную картину того, что происходит", - заключил мэр.

Как уточнил директор диагностического центра лабораторных исследований Андрей Комаров, с 14 января в столице начинает действовать система лабораторных исследований ПЦР-тестов на обнаружение омикрон-штамма. Он отметил, что секвенирование - наиболее важный процесс при изучении генома организмов и вирусов, чтобы следить за их изменениями, вовремя выявлять их свойства для производства вакцин.

"Диагностический центр лабораторных исследований является крупнейшей лабораторией в Москве, имеет в своем составе 4 площадки. Конкретно эта площадка (на Варшавском шоссе - прим. ТАСС) выполняет основные исследования по коронавирусу, <…> здесь выполняются [также] исследования по обнаружению антител, которые вырабатываются [в организме человека] после заболевания или вакцинации. Также здесь имеется крупнейшая ПЦР-лаборатория, выполняются до 20 тыс. [исследований] в сутки, сейчас порядка 10-12 [тыс.], но при необходимости может масштабироваться до 30 тыс. исследований в сутки", - добавил Комаров.