В Уганде в негодность пришли 400 тыс. доз вакцины Moderna от COVID-19

ПРЕТОРИЯ, 14 января. /ТАСС/. Власти Уганды вынуждены уничтожить 400 тыс. доз вакцины от коронавируса компании Moderna, так как срок их годности истек. Об этом сообщила министр здравоохранения Уганды Джейн Асенг.

"Вакцина Moderna хранится при низких температурах, и ее нужно размораживать перед применением, - приводит слова министра в пятницу угандийский новостной портал "Найл пост ньюз". - Партия Moderna в объеме 500 тыс. доз была направлена недавно в район Ачоле, где ее разморозили, но смогли в течение следующих 30 дней использовать лишь 100 тыс. доз. Остальные пропали из-за превышения срока нахождения в размороженном состоянии".

Уганда к настоящему моменту получила более 34 млн доз вакцин от COVID-19, из них использовано 12,2 млн.

Уганда не единственная страна Африки, которая вынуждена уничтожать партии вакцин от коронавируса из-за их непригодности. Так, в декабре Нигерия уничтожила 1 млн доз вакцины AstraZeneca, срок годности которых истек.