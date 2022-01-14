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Пандемия COVID-19

В Уганде в негодность пришли 400 тыс. доз вакцины Moderna от COVID-19

Страна к настоящему моменту получила более 34 млн доз вакцин, из них использовали 12,2 млн

ПРЕТОРИЯ, 14 января. /ТАСС/. Власти Уганды вынуждены уничтожить 400 тыс. доз вакцины от коронавируса компании Moderna, так как срок их годности истек. Об этом сообщила министр здравоохранения Уганды Джейн Асенг.

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"Вакцина Moderna хранится при низких температурах, и ее нужно размораживать перед применением, - приводит слова министра в пятницу угандийский новостной портал "Найл пост ньюз". - Партия Moderna в объеме 500 тыс. доз была направлена недавно в район Ачоле, где ее разморозили, но смогли в течение следующих 30 дней использовать лишь 100 тыс. доз. Остальные пропали из-за превышения срока нахождения в размороженном состоянии".

Уганда к настоящему моменту получила более 34 млн доз вакцин от COVID-19, из них использовано 12,2 млн.

Уганда не единственная страна Африки, которая вынуждена уничтожать партии вакцин от коронавируса из-за их непригодности. Так, в декабре Нигерия уничтожила 1 млн доз вакцины AstraZeneca, срок годности которых истек.

Теги
УгандаПандемия COVID-19
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