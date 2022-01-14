"Россия" разместила около 600 пассажиров в гостиницах из-за задержек в Южно-Сахалинске

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" разместила около 600 пассажиров в гостиницах из-за задержек рейсов по погодным условиям в Южно-Сахалинске. Об этом ТАСС сообщил в пятницу официальный представитель компании Сергей Стариков.

Ранее Telegram-канал Хабаровского аэропорта сообщал, что два самолета, летевшие в Южно-Сахалинск из Петропавловска-Камчатского и Москвы, совершили посадку в городе из-за плохих погодных условий на острове.

"В связи со сложными погодными условиями в Южно-Сахалинске, рейс 6283 за 12 января был отправлен в Хабаровск. Авиакомпания располагала данными о длительном ухудшении погоды, пассажирам по прилете были предоставлены автобусы для размещения в гостиницах Хабаровска, где им предоставляются напитки и горячее питание. В частности, 196 пассажиров размещены в гостинице "Интурист", 85 - в "Европе", 52 - в "Арриранг", 42 - в "Версаль", 38 - в "Зарина", - сказал Стариков.

Задержка рейса 6283 из Москвы в Южно-Сахалинск 13 января составила восемь часов, а после поступления в компанию информации о плохой погоде в течение нескольких суток была увеличена. В общей сложности в гостиницах были размещены 184 пассажира. "Представитель авиакомпании "Россия" находится в постоянном взаимодействии с пассажирами", - добавил Стариков.

О ситуации в регионе

Ранее в Южно-Сахалинске был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с прохождением мощного циклона. Нарушена работа всех видов транспорта и энергоснабжения некоторых населенных пунктов, не работают многие предприятия. На Курильских островах ветер повредил крыши и фасады домов. По прогнозу метеорологов, подобные погодные условия должны были сохранятся в областном центре до сегодняшнего дня. Сейчас в Сахалинской области продолжаются метель и сильный ветер, отмечается очень плохая видимость.

По информации пресс-службы аэропорта Южно-Сахалинска, в пятницу в связи с метеоусловиями закрылась главная воздушная гавань Сахалинской области. Предполагается, что аэропорт начнет функционировать во второй половине дня - после 15:00 по местному времени.