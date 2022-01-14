В новогодние праздники Поморье посетили на 20% больше туристов, чем в 2021 году

АРХАНГЕЛЬСК, 14 января. /ТАСС/. Более 15 тыс. туристов посетили Архангельскую область в новогодние праздники в 2022 году, что на 20% больше, чем в 2021 году. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"Более 15 тыс. туристов посетили Архангельскую область за новогодние праздники, в 2021 году было около 12 тыс. человек", - сказали в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в туристско-информационном центре Архангельской области, загрузка гостиниц в новогодние праздники достигала 90%, наиболее востребованными стали гостиницы Архангельска, Вельского и Пинежского районов, а также Каргопольского округа. Туристы приезжали не только из российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Владимира, Иванова, Ростова-на-Дону, Севастополя, Сыктывкара, Кирова, Вологды, но и из других стран: Казахстана, Нидерландов, Великобритании.

Среди популярных направлений - Архангельск, Каргополь, Голубино в Пинежском районе, знаменитое своими карстовыми пещерами, многие из которых доступны только зимой.

В Архангельск путешественники приезжали встретить Новый год в атмосфере снежной сказки. Главной новогодней темой стал архангельский расписной пряник козяуля, силуэты которого можно было найти в уличных украшениях и оформлении витрин, а также в туристических программах.

Свыше 800 человек отметили Новый год и Рождество в Кенозерском национальном парке, в основном это были гости из Москвы, Санкт-Петербурга и Архангельской области. Они смогли поучаствовать в традиционных обрядах и новогодних гуляниях в северной деревне, совершить лыжные прогулки.

Новые направления

Впервые среди мест, которые пользовались спросом у туристов, в этом году оказался Красноборский район на юге Архангельской области. Красноборск - родина известного художника Александра Борисова, первого живописца Арктики. Район также считается родиной трех северных росписей. Для пермогорской характерно сочетание растительных узоров с жанровыми сценами, уфтюжская роспись - это ветви с разноцветными листьями, цветами и птицами, напоминающими жаворонков или тетерок. В ракульской основной мотив тоже птицы, но это сороки или курицы в обрамлении листьев и геометрических форм.

Кроме того, туристы посещали Красноборский музей, усадьбу художника и труднодоступное село Верхняя Уфтюга, где участвовали в святочных программах с деревенскими играми и гаданиями. Всего за новогодние праздники Красноборский район принял более 750 экскурсантов.

Также в этом году туристам был интересен Вельск - город с населением около 22 тыс. человек, до которого можно доехать по федеральной трассе М-8 Архангельск - Москва. В Вельске с ХIX века сохранилась историческая часть города, кроме того он известен важской росписью, ее главный элемент - три цветка. В городе реализуется проект "Вельск - мой город расписной", в котором используются мотивы росписи. В гостиницах Вельского района отдохнули более 800 человек. Близ Вельска прошли ледовые гонки на автомобилях, в которых приняли участие пилоты из Архангельской и Вологодской областей, Республики Коми, Москвы и Санкт-Петербурга.