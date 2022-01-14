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Пандемия COVID-19

Мурашко: риск повторного заражения из-за "омикрона" возрастает в пять раз

Риск повторного заражения из-за "омикрона" возрастает в пять раз - Мурашко.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Мурашко: при "омикроне" развитие осложнений возможно в течение 3-4 дней после заражения
Министр здравоохранения отметил, что порядка 80% пациентов с ковидом сейчас проходят лечение амбулаторно
Мурашко: при "омикроне" развитие осложнений возможно в течение 3-4 дней после заражения
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