В Чувашии 14 гипермаркетов начнут допуск покупателей по сертификатам о вакцинации

ТАСС, 14 января. Допуск покупателей по сертификатам о вакцинации от коронавируса будет организован с 20 января в 14 гипермаркетах Чувашии. Это касается торговых точек площадью более 1 тыс. кв. м, в ассортименте которых есть промышленные товары. Об этом сообщил ТАСС в пятницу в кулуарах Гайдаровского форума глава республики Олег Николаев.

С 11 октября все учреждения социально-культурной сферы и общественного питания Чувашии, а с 8 ноября и непродовольственные магазины принимают посетителей только при предъявлении сертификата о вакцинации, ПЦР-теста либо документа, подтверждающего факт перенесенного заболевания.

"С 20 числа (января - прим. ТАСС) планируем ввести аналогичные меры (допуск покупателей по сертификатам вакцинации - прим. ТАСС) для гипермаркетов, которые, помимо продуктов, торгуют промышленными товарами, потому что, на мой взгляд, это справедливая мера в отношении торговых центров, которые, несомненно, в связи с отсутствием такой меры находятся в менее конкурентных условиях. Сейчас проведена работа по определению таких объектов", - сказал собеседник агентства.

Николаев уточнил, что речь идет о гипермаркетах площадью более 1 тыс. кв. м.

Глава республики добавил, что в Чувашии ежедневно работают более 250 мобильных групп, которые фиксируют нарушения и делают контрольные закупки. "Ограничения позволяют нам на сегодняшний день, на мой взгляд, в целом иметь достаточно стабильную ситуацию в Чувашской Республике. Мы с конца октября последовательно фиксируем снижение как количества заболевших, так и нагрузку на систему здравоохранения, ну и, соответственно, смогли достаточно спокойно и планово провести длинные выходные, которые были после новогодних праздников", - отметил Николаев.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.