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Пандемия COVID-19

Мурашко назвал основные симптомы при заражении "омикроном"

Заболеванию сопутствуют головная боль, заложенность носа, першение в горле и усталость

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Большинство заразившихся штаммом "омикрон" имеют головную боль, заложенность носа, чихание, першение в горле и усталость. Об этом сообщил в пятницу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"Большинство заболевших штаммом "омикрон" <...> в России, так и за рубежом, имеют симптоматику такую, как головная боль, насморк, заложенность носа. Часто отмечается чихание, першение в горле, усталость. Часто, в том числе и пациенты, отмечают такое легкое состояние - специалисты его называют иногда "продромальным" таким - яркой клиники нет, но вот чувство - как будто бы человек заболевает", - сказал он.

По словам Мурашко, чаще это встречается у людей, уже имеющих иммунитет, у которых возможно течение заболевания в легкой форме.

"Поэтому заподозрить его ("омикрон") у себя можно, уже имея такие симптомы", - добавил министр. При этом он напомнил, что постановку диагноза должен, конечно же, осуществлять медицинский работник.

Мурашко отметил, что штамм "омикрон" все равно, так или иначе, - разновидность коронавируса, хотя и имеет определенные отличия.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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