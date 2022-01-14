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В МГУ назвали недостоверными большинство публикаций Тепляковых о психфаке вуза

Как отметили в пресс-службе университета, показать полную и объективную картину происходящего вузу не позволяет конфиденциальность персональных данных

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Большая часть публикаций родителей девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой в публичном пространстве о факультете психологии вуза либо не соответствует действительности, либо грубо искажает ее. Об этом ТАСС заявили в пятницу в пресс-службе факультета.

"Конфиденциальность персональных данных не позволяет нам представить в публичном пространстве полную объективную картину происходящего. К нашему большому сожалению и разочарованию, нашим уважительным отношением к персональным данным несовершеннолетних студентов фактически злоупотребляют старшие члены семьи Тепляковых. Представляемая ими в публичном пространстве картина крайне далека от действительности происходящего в стенах Московского университета. В результате большая часть их публикаций либо не соответствует действительности, либо грубо искажает ее", - сообщили в пресс-службе.

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