Минюст добавил в реестр СМИ-иноагентов две организации, созданные физлицами-иноагентами

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Минюст РФ в пятницу добавил в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, ООО "Данное сообщение" и ООО "Номер семьдесят семь", следует из данных сайта министерства.

ООО "Данное сообщение" создано автором "Медиазоны" (включена в реестр СМИ-иноагентов) Региной Хисамовой, также внесенной в список иноагентов. ООО "Номер семьдесят семь" создано журналистом Русской службы Би-би-си Андреем Захаровым, также включенным в список иноагентов.