{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минюст добавил в реестр СМИ-иноагентов две организации, созданные физлицами-иноагентами

Это ООО "Данное сообщение" и ООО "Номер семьдесят семь"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Минюст РФ в пятницу добавил в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, ООО "Данное сообщение" и ООО "Номер семьдесят семь", следует из данных сайта министерства.

ООО "Данное сообщение" создано автором "Медиазоны" (включена в реестр СМИ-иноагентов) Региной Хисамовой, также внесенной в список иноагентов. ООО "Номер семьдесят семь" создано журналистом Русской службы Би-би-си Андреем Захаровым, также включенным в список иноагентов.

Теги
Россия
Около 40 км трассы "Кола" под Мурманском закрыли для движения из-за метели
В ближайшие дни в Мурманской области сохранятся сложные метеоусловия
Читать полностью