В Удмуртии выявили максимальные за месяц 132 случая заражения коронавирусом

ТАСС, 15 января. Число заразившихся ковидом в Удмуртии за последние сутки составило 132 человек, что является рекордным показателем с 14 декабря. При этом общее число заболевших превысило 80 тыс., следует из данных, предоставленных региональным оперативным штабом в субботу.

"[За сутки] 132 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии. Всего в республике зарегистрировано 80 075 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции", - рассказали в оперштабе. Последний раз сообщалось о таком количестве заразившихся за сутки 14 декабря.

За все время пандемии в регионе выздоровели 70,5 тыс. человек, из них 232 - за последние сутки. Около 6,4 тыс. пациентов находятся на лечении в удовлетворительном состоянии, 183 - в состоянии средней степени тяжести, 104 - в тяжелом состоянии.

Первым компонентом вакцины в Удмуртии привиты 675,8 тыс. человек, двумя - 528. Еще 116,4 тыс. человек привиты однокомпонентной вакциной "Спутник лайт". По данным портала стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в республике составляет примерно 62%.

Ввиду благоприятной эпидемической ситуации в регионе уменьшается коечный фонд для лечения больных с коронавирусом. В Ижевске разрешено проводить массовые новогодние мероприятия. Ночью 31 декабря гулянья на Центральной площади продлятся до 4 часов утра, также запланирован ряд выступлений и концертов во время новогодних каникул.