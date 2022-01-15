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Путин поздравил сотрудников Следственного комитета с годовщиной образования ведомства

По словам президента, СК находится на переднем крае борьбы с коррупцией и преступностью

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Следственного комитета Российской Федерации с 11-й годовщиной образования ведомства и подчеркнул всю важность его работы. Телеграмма опубликована в субботу на сайт Кремля.

"Сохраняя и развивая сложившиеся в ведомстве традиции, вы находитесь на переднем крае борьбы с преступностью и коррупцией, твердо отстаиваете интересы государства, права и свободы граждан России ", - говорится в ней. Президент добавил, что эта работа требует исключительной компетентности, принципиальности и верности служебному долгу.

Путин подчеркнул, что успешное решение стоящих перед Следственным комитетом задач и вера людей в торжество закона и справедливости зависят от безупречных профессиональных и личных качеств сотрудников.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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