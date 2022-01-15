В Оренбургской области в 2021 году обучение прошли 2,8 тыс. безработных

ОРЕНБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Служба занятости населения организовала в 2021 году в Оренбургской области обучение 2 800 безработных, что на треть больше, чем годом ранее. Об этом сообщила ТАСС министр труда и занятости населения Оренбургской области Наиля Исхакова.

"При отсутствии у соискателей необходимой квалификации службой занятости организуется обучение. В 2021 году прошли обучение 2,8 тыс. безработных граждан, что в 1,3 раза больше, чем в 2020 году", - сказано в ответе министра на запрос агентства.

По словам Исхаковой, 80% завершивших обучение успешно находят работу.

Отдельным блоком работы служб занятости стала организация обучения женщин, воспитывающих дошкольников. Благодаря национальному проекту "Демография", как отметили в министерстве, в Оренбургской области профессию получили 720 мам.

"Перечень профессий, по которым проводится обучение, сформирован с учетом потребностей рынка труда. В списке более 300 программ. Образовательный процесс проходит как по популярным профессиям (оператор котельной, повар, кондитер, парикмахер, маникюрша, специалисты по управлению персоналом, по охране труда, в сфере закупок, менеджер), так и под конкретные запросы работодателей (воспитатель, логопед, педагог начальных классов, социальный психолог, лабораторное дело в рентгенологии, мастер шугаринга, оператор по добыче нефти и газа, фотограф и другие)", - привела пример Исхакова.

Всего в 2021 году в Оренбургской области, по данным правительства региона, более 3,6 тыс. жителей освоили новые профессии и повысили квалификацию благодаря федеральному проекту "Содействие занятости" национального проекта "Демография". Кроме мам дошкольников это граждане старшего возраста и безработные.

Нацпроект "Демография" включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.