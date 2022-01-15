Власти Турции начали кампанию по продвижению слова Turkiye как названия страны за рубежом

АНКАРА, 15 января. /ТАСС/. Управление по связям с общественностью администрации президента Турции запустило на иностранных платформах кампанию под названием Hello Turkiye ("Хэллоу Тюркие", что переводится на русский как "Привет, Турция") в целях более эффективного продвижения именно такого варианта названия страны в других языках.

В рамках кампании Управление по связям с общественностью администрации президента Турции опубликовало в социальных сетях рекламный ролик, в котором иностранные туристы из разных уголков Турции делятся постами с упоминанием фразы Hello Turkiye. Видео публикуются с хэштегом #helloTurkiye.

"Это важный шаг на пути к укреплению бренда Turkiye на международных платформах, - заявил в субботу глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун. - Турция укрепила свою идентичность в области языка и коммуникации, равно как и во всех других областях".

Алтун также сообщил, что будет создан офис бренда Turkiye, который "будет способствовать развитию имиджа страны и ценности бренда". Офис будет сотрудничать с частным сектором и государственными организациями. "Крайне важно, чтобы все слои нашего общества были чувствительны к этой проблеме и поддерживали кампанию. Необходимо, чтобы государственные учреждения, НПО, академическое сообщество и пресса использовали слово Turkiye при упоминании нашей страны в своих исследованиях, переписке и на мероприятиях которые они посещают. Работая вместе, мы можем укрепить бренд Turkiye по всему миру", - подчеркнул глава Управления по связям с общественностью.

4 декабря 2021 года президент Турции Тайип Эрдоган подписал циркуляр, в соответствии с которым вместо бренда Made in Turkey экспортная продукция будет поставляться под единым брендом Made in Turkiye, а также во всех официальных документах республики вместо слов Turkey, Turkei, Turquie будет использоваться единый вариант написания - Turkiye.