В Краснодаре восстановили электроснабжение, нарушенное непогодой

КРАСНОДАР, 15 января. /ТАСС/. Специалисты компании "НЭСК-электросети" восстановили электроснабжение в Краснодаре, где с пятницы у жителей не было света, сообщили журналистам в компании в субботу.

Число жителей Краснодара, оставшихся без света, составило 10,2 тыс.

"С 14 по 15 января на территории Краснодара в электрических сетях, входящих в зону балансовой и эксплуатационной ответственности АО "НЭСК-электросети", произошли технологические нарушения. Сейчас электроснабжение в городе восстановлено", - говорится в сообщении.

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по фактам отключения электричества в Краснодаре, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что около 180 тыс. человек остались без электроснабжения в семи регионах России из-за погодных условий. Энергетики ведут восстановительные работы, которые находятся на особом контроле Минэнерго.