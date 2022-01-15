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В Башкирии из-за непогоды ограничили движение на участке федеральной трассы М-5 "Урал"

Ограничения планируется снять в полночь

ТАСС, 15 января. В Башкирии на участке федеральной дороги М-5 "Урал" между населенными пунктами Северный и Восточный из-за сильного ветра и метели ввели ограничение движения, сообщила пресс-служба Упрдора "Приуралье".

"С 19:30 (по местному времени) 15 января 2022 года введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на участке с 1194-го (населенный пункт Северный) по 1375-й (населенный пункт Восточный) км федеральной автодороги М-5 "Урал" в Республике Башкортостан", - говорится в сообщении.

Причиной стала непогода - в республике наблюдаются сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, которые создают ограничение видимости. В пресс-центре ГИБДД Башкирии уточнили, что ограничение движения планируется до 00:00 часов, однако время может быть продлено.

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