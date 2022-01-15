В Дагестане восстановили электроснабжение 60% потребителей после сильного ветра

МАХАЧКАЛА, 15 января. /ТАСС/. Специалисты "Россети Северный Кавказ" восстановили энергоснабжение 60% потребителей, оставшихся без света из-за непогоды. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что более 100 тыс. человек в Дагестане остались без электричества из-за аварийного отключения.

"Дежурные бригады филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" в особом режиме работы продолжают восстанавливать нарушенное снегопадом и порывистым ветром энергоснабжение. Благодаря усилиям энергетиков свет вернулся в дома 60% от чиста потребителей, оставшихся без электроэнергии из-за непогоды", - говорится в сообщении.

Последствия технологических нарушений устраняют 56 бригад "Россети Северный Кавказ": 170 человек и 58 единиц техники.

"Всего мобилизованы 173 бригады, 294 единицы спецтехники и 14 передвижных резервных источников энергоснабжения", - добавили в пресс-службе.