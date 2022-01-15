Жителей Курильских островов оповестили о возможном подходе слабого цунами

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Порты Курильских островов оповещены об угрозе возникновения цунами после извержения подводного вулкана в Тихом океане. Жителям островов рекомендовано держаться на безопасном расстоянии от береговой черты. Высота волны может составить от 20 до 40 см, сообщили ТАСС в Центре цунами "Сахалинского УГМС".

"Сегодня в 15:26 (08:26 мск) произошли землетрясения после извержения подводного вулкана около островов Тонга. В результате образовались волны цунами, по всему Тихоокеанскому побережью регистрируются волны от 20 до 40 см. Порты и портопункты оповещены о возможном подходе слабого цунами, рекомендовано соблюдать правила безопасности, а населению - держаться на безопасном расстоянии от береговой черты", - сказала собеседница агентства.

Предупреждение действует, как минимум, до 05:00 (21:00 мск). "Колебания моря есть, нужно дождаться понижения", - уточнили в Центре цунами.