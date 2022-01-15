Представитель ВОЗ в РФ считает, что коронавирус станет эндемическим заболеванием

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Тенденции развития коронавирусной инфекции показывают, что она совсем не уйдет, а сохранится в качестве эндемического заболевания. Такое мнение выразила в субботу представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Коронавирус идет к тому, что станет эндемическим заболеванием. Это значит, что он не исчезнет. Но мы научились от него лечиться и защищаться. Очень важно понять, что нам надо вспышку инфекции сейчас ограничить и снизить число уязвимых, иначе мы не сможем прогнозировать, какие новые штаммы будут появляться", - сказала она.

Специалист призвала не расслабляться. "Сейчас самое главное, помимо вакцинации, придерживаться и других мер [предосторожности]: защитная маска, которая меняется достаточно часто, проветривание помещений и [необходимость] избегать скопления большого количества людей в закрытых пространствах. Это очень важно", - отметила Вуйнович.