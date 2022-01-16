{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Мексике выявили антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки

Специалисты за 24 часа обнаружили 47 113 случаев заражения

МЕХИКО, 16 января. /ТАСС/. Мексиканские специалисты за последние сутки выявили 47 113 случаев заражения коронавирусом, что стало максимальным показателем за все время пандемии. Такие данные содержатся в обнародованном в субботу вечером докладе Минздрава.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

С 11 января в стране ежедневно фиксируют более 40 тыс. случаев заражения, их общее число с февраля 2020 года достигло почти 4,35 млн. За минувшие 24 часа власти зарегистрировали 227 летальных исходов среди заболевших ковидом, с начала пандемии умерли в общей сложности 301 334 инфицированных.

Несмотря на стремительный рост темпов распространения коронавируса, загрузка медицинских учреждений республики остается сравнительно низкой. В среднем она составляет 29%, при этом в отделениях реанимации заняты 17% коек, оснащенных аппаратами искусственной вентиляции легких, что в разы ниже показателей, отмеченных на пике второй волны заболеваемости в январе 2021 года.

К настоящему времени 75,37 млн жителей Мексики прошли полный курс вакцинации от коронавируса, еще 7,44 млн получили первую дозу необходимых препаратов. В декабре 2021 года власти начали ревакцинацию людей в возрасте 60 лет и старше. Они получают одну бустерную дозу вакцины компании AstraZeneca вне зависимости от того, чем были привиты ранее. В стране проживают порядка 127 млн человек.

Теги
МексикаПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Сторонники Джоковича устроили митинг в его поддержку у здания суда в Австралии
Несколько десятков человек собрались у здания федерального окружного суда в Мельбурне, требуя удовлетворить апелляцию спортсмена
Читать полностью