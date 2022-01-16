В попечительский совет фонда "Народу Казахстана" вошли общественные деятели республики

НУР-СУЛТАН, 16 января. /ТАСС/. Общественные и государственные деятели, представители гражданского общества вошли в попечительский совет общественного социального фонда "Казахстан халкына" ("Народу Казахстана"), который будет заниматься вопросами помощи жителям республики. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба фонда.

"В общественном фонде "Казахстан халкына" избран попечительский совет. В его состав вошли известные общественные и государственные деятели, представители гражданского общества, меценаты и другие авторитетные граждане нашей страны", - говорится в сообщении.

На пост председателя попечительского совета фонда избран руководитель корпоративного фонда University medical center, доктор медицинских наук Юрий Пя. В состав попечительского совета вошли уполномоченный по правам ребенка в Казахстане, директор благотворительного фонда "Добровольное общество "Милосердие" Аружан Саин, председатель объединения юридических ли "Ассоциация помощи пациентам с орфанными заболеваниями" Бахыт Байгалиева, руководитель республиканского общественного объединения "Общественный контроль и мониторинг" Саида Таукелева, председатель совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции нацпалаты предпринимателей "Атамекен" Каирбек Сулейменов, депутат нижней палаты парламента Ирина Смирнова, директор центра экономического анализа "Ракурс" Ораз Жандосов и другие.

Попечительский совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления. Совет отвечает за определение основных направлений деятельности фонда и его задач, утверждает бюджет, осуществляет другие организационные функции.

Планируется, что фонд "Народу Казахстана" будет выполнять задачи по оказанию благотворительной помощи населению республики по вопросам дополнительного обеспечения сверх мер государственной поддержки в сферах здравоохранения, образования и социальной поддержки, культуры и спорта. Он также займется оказанием помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и при введении режима чрезвычайного положения.

Финансирование фонда будет осуществляться из частных источников, средств международных благотворительных организаций, обязательных отчислений оператора лотерейной деятельности, регулярных отчислений со стороны крупного бизнеса.